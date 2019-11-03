Президент Мексики: государственный переворот невозможен
Мехико, 3 ноября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что государственный переворот невозможен. Об этом лидер страны заявил на своей странице в Twitter.
Lopezobrador.org
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Поддержка большинства реформ проводимых Обрадор не позволит свершиться государственному перевороту в стране.
«Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства», — написал глава государства.
Также Обрадор вспомним, что в 1913 году был свергнут президент Франсиско Мадеро, но сейчас другая ситуация.
Напомним, в конце октября президент Мексики отверг возможность иностранного вмешательства в национальную безопасности страны и отметил высокую ценность нации как свободного и независимого государства.