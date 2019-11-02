Москва, 3 ноября, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Московской области 3 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Согласно прогнозам, скорость ветра усилиться с 23:00 2 ноября и будет сохранять опасные показатели в течение суток.

«Ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12−17 м/с», — сообщает источник.

МЧС рекомендует гражданам позаботиться о своей безопасности и не укрываться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта и под деревьями. Опасность также представляют рекламные конструкции и недостроенные здания.