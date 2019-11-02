Москва, 3 ноября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. В докладе для исследовательского института Heritage Foundation отмечается, что РФ остаётся врагом интересов США в Европе. Об этом сообщается в опубликованном материале на сайте фонда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

Россия активно наращивает свою военную мощь и соперничает с США за влияние на Европу.

«Россия остаётся реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», — говорится в докладе.

Напомним, к 100-летию революции в России, директор фонда «Фонда памяти жертв коммунизма», сотрудник американской Heritage Foundation Ли Эдвардс, планировал открыть в Вашингтоне «Музей жертв коммунизма в Вашингтоне». Планировалось создать «комнаты ужасов», например, бараки ГУЛАГа с деревянными нарами.