Вашингтон, 3 ноября, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Советники президента США Дональда Трампа очень долго пытались преодолеть глубокую и устойчивую ненависть главы Белого дома к Украине. Об этом 2 ноября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию в отношении президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ненавистная Украина

С начала президентского срока Дональд Трамп крайне чувствительно относился к предложениям советников поддержать Украину. «Они ужасные, коррумпированные люди», — сказал им Трамп.

Сообщается также, что источник этой ненависти был непонятен окружению президента. «Были обвинения в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они вредили ему. — цитирует газета сообщение неназванного высокопоставленного чиновника. — Он просто ненавидел Украину».

По данным издания, советникам с трудом удалось организовать встречу лидеров двух стран, ставшую переломным моментом в отношении Трампа к постсоветской республике.

Поговорив лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США понял, что новый украинский лидер «харизматичный политик, пользующийся поддержкой своего народа и заслуживающий поддержки США», рассказал конгрессу бывший специальный советник президента США по Украине Курт Волкер.

Напомним, в США рассматривается дело об импичменте Трампа, после обвинений в оказании давления на иностранного лидера Владимира Зеленского с целью дискредитации политического конкурента Джона Байдена.