Челябинск, 3 ноября, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме города Карабаш. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.

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«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси (без последующего горения)», — содержится в сообщении.

В настоящий момент сообщается об одной пострадавшей женщине. Она направлена в больницу с легким ожогом.

В сообщении регионального ГУ МЧС говорится, что после инцидента из подъезда были эвакуированы 21 человек. Здание было осмотрено специалистами ведомства после чего жильцы вернулись в свои квартиры.