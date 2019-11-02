Одесса, Украина, 3 ноября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. На звериное состояние осквернивших акцию в защиту барельефа советского маршала Георгия Жукова неонацистов в Одессе указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Соответствующее обращение 2 ноября дипломат оставила на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Возмущение жителей Одессы демонтажем барельефа Жукову «привело продолжателей дела БандерыUNDШухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы», отмечает Захарова.

«Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей…» — напомнила представитель МИД зверскую расправу над выступившими против майдана одесситами 2 мая 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября радикалы надругались над импровезированным мемориалом, устроенным одесситами на месте демонтажа барельефа маршала Советского Союза Георгия Жукова. Националисты сбросили на землю принесенные горожанами цветы и свечи в лампадах и подожгли их.