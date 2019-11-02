Самара, 3 ноября, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Микроавтобус с восемью школьниками перевернулся под Самарой. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Школьники из Ульяновской области возвращались с олимпиады «Что? Где? Когда?», их сопровождали двое взрослых. По дороге в результате ДТП микроавтобус перевернулся.

«Сегодня вечером у Елховки произошло ДТП с участием детей», — написал Азаров.

По словам губернатора, детей осмотрели врачи, никто серьёзно не пострадал.