Одесса, Украина, 3 ноября, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Дождавшись окончания акции против демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, националисты сбросили на асфальт принесенные активистами цветы, лампады со свечами и плакаты и подожгли их, сообщает 2 ноября издание «Таймер».

Цитата из видео «Уличные активисты уничтожают следы акции Реквием по Жукову» пользователя ТАЙМЕР архив. youtube.com Украинский неонацист

Жители Одессы собрались на акцию против демонтажа барельефа маршалу Советского Союза по призыву депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова. «Сегодня проглотим Жукова — завтра Екатерина? Дюк? Звезда героя на ж/д вокзале? — написал депутат накануне в социальной сети Facebook. — …Жуков — это наша история! Мы должны её почитать и защищать круглогодично, а не только в День победы!»

Неравнодушные жители Одессы принесли к зданию одесского военкомата цветы и свечи в лампадах.

Во время часовой акции националисты ожидали ее окончания на другой стороне улицы, а как только люди разошлись, бандиты разорили организованный одесситами мемориал.

«Шабаш закончился, реванша не будет — расходимся», — заявил один из вандалов возмутившимся их действиями одесситам.

Увидевшая происходящее женщина кинулась вынимать цветы из огня. «Включите мозги, что вы творите? — возмутилась она. — Нельзя этого делать!»

«Все! До свидания! — ответил на возмущение одесситки националист. — Одесса — это Украина нам не нужны здесь советские герои!»

Как сообщало ИА REGNUM, памятная доска с барельефом советского военачальника маршала Советского Союза Георгия Жукова была демонтирована националистами-радикалами 31 октября.