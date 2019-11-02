Элиста, 3 ноября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Повреждение полиэтиленовой трубы вызвало остановку подачи газа 7 тыс. потребителей в Кетченеровском районе Республики Калмыкия. Об этом говорится в сообщении главного республиканского управления МЧС.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

«При проведении земляных работ была повреждена газовая полиэтиленовая труба высокого давления диаметром 225 мм. Без газа остались восемь населённых пунктов (порядка 800—900 домов, более 7 тыс. человек)», — содержится в сообщении.

На данный момент ведомством проводятся аварийно-восстановительные работы.