Сыктывкар, 3 ноября, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Жителей села Визинги Сысольского района в республике Коми привлекли к уголовной ответственности за жестокое убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По данным следствия, 46-летняя и 61-летний жители села Визинги нанесли увечья животному, от которых оно погибло. Расправу над собакой учинили в центре села. Видеозапись издевательств была размещена в социальных сетях.

Из предварительных показаний следует, что собака стала не нужна хозяйке и её решили убить.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое группой лиц» (часть 2 ст. 245 УК РФ).

Подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, в конце 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.