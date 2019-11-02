Москва, 3 ноября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Специальный план розыска и задержания убийцы начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата введен в Москве, сообщает 2 ноября телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

»В Москве введен специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления», — сообщил источнику представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером субботы, 2 ноября, на улице Анохина в Москве произошло двойное убийство, попавшее на камеры наблюдения. Жертвами неизвестного киллера стали начальник ЦНЭ Ингушетии и его брат. Поджидавший их на парковке мужчина несколько раз выстрелил в каждого и скрылся с места преступления на автомобиле.