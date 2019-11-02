Москва, 2 ноября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Станция «Тестовская» Московских центральных диаметров (МЦД) даст возможность совершить 6 пересадок за счет ее интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК), Большой кольцевой линией (БКЛ) и двумя станциями Филевской линии столичного метрополитена. Об этом 2 ноября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

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Ввод одного из крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) позволит перейти на станции МЦК «Шелепиха» и «Деловой центр», на станции БКЛ «Шелепиха» и «Деловой центр» БКЛ, а также на станции «Выставочная» и «Международная» Филевской линии московского метро.

В столичном Департаменте транспорта сообщили, что к 2020 году пассажиропоток станции увеличится более чем в два раза и составит порядка 5 тыс. человек в сутки.

Напомним, станция «Тестовская» станет одной из 28 станций МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», протяженность которого составит 52 км. Как сообщало ИА REGNUM, запуск первых двух линий МЦД планируется произвести уже 21 ноября 2019 года.