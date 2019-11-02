Москва, 2 ноября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух мужчин, сообщили журналистам 2 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, неизвестный расстрелял в Москве «двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия». Они скончались на месте от полученных ранений.

«В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ по городу Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видеонаблюдения», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда Эльджаркиева. Происшествие случилось на улице Академика Анохина. Неизвестный подошёл и с близкого расстояния расстрелял своих жертв возле автомобильной парковки, после чего скрылся.