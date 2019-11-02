В Гонконге в ходе протестов пострадали 17 человек
Гонконг, Китай, 2 ноября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Гонконге в результате беспорядков пострадали 17 человек, сообщает 2 ноября RTKH.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По данным телеканала, протестующие атаковали сотрудников полиции коктейлями Молотова. В ответ правоохранители применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около пяти месяцев. Поводом для демонстраций стал законопроект, который позволяет властям региона экстрадировать подозреваемых в преступлении на континентальный Китай.
Манифестанты недовольны тем, что подобное решение нанесет значительный ущерб автономии региона.
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