Гонконг, Китай, 2 ноября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Гонконге в результате беспорядков пострадали 17 человек, сообщает 2 ноября RTKH.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, протестующие атаковали сотрудников полиции коктейлями Молотова. В ответ правоохранители применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около пяти месяцев. Поводом для демонстраций стал законопроект, который позволяет властям региона экстрадировать подозреваемых в преступлении на континентальный Китай.

Манифестанты недовольны тем, что подобное решение нанесет значительный ущерб автономии региона.

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