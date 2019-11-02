Щигры, Курская область, 2 ноября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. В Курской области полицейские задержали трех школьниц, которые подозреваются в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры, сообщили 2 ноября в региональном главном управлении МВД РФ.

Павел Редин ИА Красная весна Кладбище

Ранее в сети появилось видео, в котором три девочки ногами рушат надгробия на кладбище. Сотрудники полиции установили их личности — девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в Щиграх, одна — в Старом Осколе.

«Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили РИА Новости в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в курганском городе Шумихе был задержан подозреваемый в надругательстве над могилами. Свой поступок мужчина объяснил неприязнью к родственникам умерших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до одного года либо арест до трёх месяцев.

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