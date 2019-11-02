Уфа, 2 ноября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В селе Байгильдино Нуримановского района Башкирии трое детей провалились под лед, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Mchs.gov.ru Лед

Отмечается, что инцидент произошел днем 2 ноября. Дети были замечены на озере соседями, на место происшествия были направлены спасатели, медики и сотрудники полиции, а также представители администрации.

Все трое детей были вытащены из воды отцом, двоих детей 2016 и 2014 годов рождения доставили в больницу.

«К сожалению, одного ребенка 2012 г.р. спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Совете Федерации 20 детей и подростков из разных регионов России получили медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении». Среди награжденных — 15-летний житель села Грузино Чудовского района Михаил Дмитриев, который в апреле 2019 года спас двух школьников, провалившихся под лёд.

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