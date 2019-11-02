Пекин, 2 ноября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Китайские учёные создали растяжимое светоизлучающее устройство, которое в качестве дисплея секундомера можно разместить на тыльной стороне ладони. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Zhou et al, doi: 10.1021/acsmaterialslett.9b00376 Растяжимое светоизлучающее устройство

Совсем недавно учёные разработали растягивающийся электролюминесцентный дисплей, однако, его невозможно было использовать в качестве прикрепляемого к коже прибора, поскольку для питания он требовал переменного тока довольно высокого напряжения.

Учёные из университетов Нанкина и Ланьчжоу создали безопасный образец такого устройства. Для этого они поместили электролюминесцентный слой из светоизлучающих микрочастиц внутри непроводящего электрический ток материала (диэлектрика) из керамических наночастиц, встроенных в резиновый полимер. Такой диэлектрик ещё и увеличил яркость дисплея, который при низких напряжениях выводил на руку добровольца цифры секундомера с яркостью, достаточной для освещенного помещения.

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