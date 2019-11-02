Москва, 2 ноября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В результате перестрелки в Москве погибли два человека, сообщает телеграм-канал 112.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Академика Анохина. Нападавший был в маске.

По словам очевидцев, мужчина выстрелил не менее семи раз, после чего скрылся с двумя сообщниками.

Один из убитых — начальник Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, второй погибший — брат высокопоставленного полицейского Абдул Ахмед, отмечает телеграм-канал.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, введен план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один сотрудник полиции погиб и ещё один получил тяжёлое ранение в ходе перестрелки в Москве. Инцидент произошёл при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции представителями отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

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