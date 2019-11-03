Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 3 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 ноября: советские войска освобождают Киев. Белорусские партизаны взорвали железнодорожную переправу, соединяющую Брест и Гомель.

Началась Киевская наступательная операция. Утром 3 ноября главная группировка 1-го Украинского фронта нанесла удар по гитлеровским войскам. К концу дня войска 38-й армии совместно с 5-м гвардейским танковым корпусом и соединениями 60-й армии продвинулись почти на 12 км.

Киев был освобождён от немецко-фашистских захватчиков к утру 6 ноября. 7 ноября бойцы Красной армии освободили Фастов, 13 ноября — Житомир.