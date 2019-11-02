Канберра, 2 ноября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Австралийские учёные разработали технологию испытания паралитических нейротоксинов без тестирования на животных, а также она позволит создать новые лекарства на основе ядов и противоядия от укусов змей и других животных. Об этом сообщается в пресс-релизе Квинслендского университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

Вместо методики, предполагающей умерщвление подопытного животного при исследовании яда, учёные применили оптические датчики с нанесёнными на них синтетическими пептидами, погруженные в раствор с ядом.

Созданные пептиды соответствуют нервным рецепторам, заставляющим мышцы сокращаться. Именно на эти рецепторы нацелены токсины многих змей. Соединяясь с рецепторами, яды вызывают паралич, предотвращая нормальный химический процесс нервно-мышечной передачи с помощью медиатора ацетилхолина. Степень связывания с имитатором рецептора синтетическим пептидом оценивается по изменению отраженного света.

Новая технология также позволить найти новое применение для исследуемых нейротоксинов. Так, было обнаружено, что яд гадюки активен также в отношении альфа-5-рецепторов ацетилхолина, которые имеют значение при лечении колитов и избавлении от курения. Кроме того, молекулы яда связывается с созданными синтетическими пептидами гораздо более энергично, чем с рецепторами человека, а это значит, что на основе полученных пептидов можно будет создать противоядия в виде «приманки» для различных ядов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что специалисты из НИТУ «МИСиС» и их коллеги из университета Тезпура в Индии разработали препарат на основе яда кобры, позволяющий определить границы раковой опухоли.