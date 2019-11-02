Дамаск, 2 ноября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Orhan Erkılıç Телль-Абъяд

Отмечается, что заминированный автомобиль подорвался на рынке в центре города. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Телль-Абьяд был зачищен от террористов в рамках операции «Источник мира», проводимой на северо-востоке Сирии Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против организаций Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны, считающихся в Турции террористическими, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с целью предотвращения попыток создать на южных рубежах Турции террористический коридор и водворить в регионе мир и порядок.

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