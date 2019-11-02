Москва, 2 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Следователи возбудило дело о распространении деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из Youtube-каналов, сообщает 2 ноября РЕН-ТВ.

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Отмечается, что на данном канале были размещены видеоролики, где дети разговаривают со взрослыми на различные сексуальные темы. Юных участников шоу пытались развратить, пробуждая интерес к сексуальным отношениям, передает телеканал.

Также сообщается, что следователи допросили организатора съемки. Кроме того, устанавливается круг потерпевших и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») сообщил о реакции на его обращение в МВД в связи с роликами на одном из YouTube-каналов с геем и порноактрисой.

По его словам, Роскомнадзор заблокировал ролики, а видео было направлено на экспертизу. МВД возбудило дело об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних); также, согласно ответу, материалы направлены в СК для рассмотрения видео на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных УК РФ».

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