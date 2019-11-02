Мадрид, 2 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Учёные обнаружили изготовленное неандертальцами украшение из когтя орла, что позволяет сделать вывод о наличии у них образного мышления. Об этом сообщает Science Advances.

Чарльз Найт. Неандертальцы. 1920

Международная группа ученых во главе с исследователями из испанского Института эволюции Африки обнаружили на северо-востоке страны, в пещере Кова Форадада, коготь орла, который был обработан специальным образом и, по-видимому, использовался как элемент ожерелья или подвеска. Возраст подвески составляет 39 000 лет. В тоже время неандертальцы проживали в этом районе в периоде 200 000 лет назад — 40 000 назад, в то время, когда они предположительно вымерли. Таким образом, найденное украшение можно назвать «последним ожерельем» неандертальцев.

Специальная обработка и надрезы на орлином когте, использование его как украшения, по мнению учёных, говорит о наличие у альтернативного вида человека «символического поведения» и образного мышления. Ранее считалось, что этого уровня развития психики смогли достичь только люди современного типа — наши непосредственные предки.

Учёные предполагают, что орлиная подвеска могла служить «невербальным посланием». В большинстве человеческих сообществ орёл ассоциируется с понятиями смелость, власть, однако, понять символом чего являлся орлиный коготь у неандертальцев, пока не представляется возможным.

Напомним, ИА REGNUMсообщало, что антропологии из Университета Коннектикута доказали, что неандертальцы умели разводить огонь, а не брали его от природных пожаров, следовательно, гипотеза о неумении самостоятельно получать огонь не является причиной их вымирания.