Тбилиси, 2 ноября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Власти Грузии проведут ремонт военных баз с целью довести инфраструктуру до стандартов НАТО. Об этом говорится в распространенном 2 ноября сообщении пресс-службы министерства обороны Грузии.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили и Йенс Столтенберг

Преобразования начнутся с базы Мухровани (край Кахети), где будут перестроены казармы, появятся спортивные площадки и плавательные бассейны. У базы Мухровани будет обустроен самый большой полигон. Далее до стандартов НАТО доведут базу Палдо (край Кахети). Министерство обороны также планирует выдать военным новую униформу, обновить экипировку и рацион питания.

Ираклий Гарибашвили занял пост министра обороны 8 сентября. По решению нового министра с 1 ноября грузинским военнослужащим повысили зарплаты на 100−500 лари (около $33−168).