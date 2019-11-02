Екатеринбург, 2 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге четырёхлетнего ребёнка, страдающего детским церебральным параличом, оставили без инвалидной коляски. Неизвестные украли её в момент, когда мать мальчика заносила его домой, пишут местные СМИ.

maria-anne Инвалидная коляска

По данным портала Е1.Ru, эта коляска — единственная возможность гулять с ребёнком-инвалидом. Воров начали искать. На дверях подъезда появилась просьба о помощи к автомобилистам, имеющим видеорегистраторы.

Преступление вызвало широкий резонанс. На проблему откликнулись местные общественники, которые объявили сбор средств на новую коляску. Приобрести её планируют уже после празднования Дня народного единства.