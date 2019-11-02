Калуга, 2 ноября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. С приходом ноября в Калуге начались работы по высадке деревьев близ сквера Мира. Впервые эта процедура выполняется по московским стандартам, отметил на своей страничке в соцсети Facebook депутат Калужской городской думы Яков Казацкий.

Vk@yakovkazatsky Посадка по-московски

Как сообщает местное сетевое информационное издание «Знамя.Калуга» со ссылкой на Facebook депутата, в месте проведения работ по благоустройству были убраны два больных ясеня, посаженных еще 50 лет назад. Вместо них высадят пять пятиметровых лип, причем технология озеленения позаимствована из московского опыта.

Деревья высаживают в установленные в землю бетонные кольца, что позволяет уберечь корни только что высаженных растений от техногенных нагрузок. Кроме того, подвязка саженцев производится «снизу», без установки растяжек — при таком способе фиксируется сам корень растения, а не его ствол. Особенность данного способа заключается в том, что деревья высаживаются чуть выше уровня земли, чтобы они выровнялись в грунте в процессе естественного проседания, отметил депутат Казацкий.