Париж, 2 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции перехватили грузовик, в котором находились 30 мигрантов из Пакистана, сообщает 2 ноября Nice Matin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что грузовик был обнаружен в департаменте Приморские Альпы, недалеко от границы с Италией. Всех обнаруженных беженцев передали итальянским властям, а водитель грузовика был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэры двенадцати крупных городов во Франции, включая мэра Парижа Анн Идальго, попросили правительство о действиях и средствах для сбалансированного территориального распределения мигрантов.

По их мнению, распределение мигрантов должно основываться на экономических, социальных и финансовых данных о территориях и их способностях.

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