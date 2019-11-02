Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. После распада в 2013 году американская рок-группа MyChemicalRomanceобъявила о своем воссоединении. Также в своем твиттере музыканты анонсировали дату нового концерта.

Jimack32 My Chemical Romance

Первый после воссоединения концерт запланирован на 20 декабря, пройдет он в Лос-Анджелесе. Шоу получило название «Возвращение».

По информации российского новостного портала Life.ru, в анонсе мероприятия в своем твиттере исполнители привели название первого мини-альбома коллектива «Phantoms». Ожидается, что музыканты исполнят хиты разных лет.

Напомним, что группа была образована в 2001 году в Нью-Джерси. За время своей творческой активности коллектив выпустил четыре студийных альбома.