Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Станция одиннадцать» присоединился Дэвид Уилмот, получивший признание благодаря «Голгофа», «Припаркованные», «Однажды в Ирландии», «Хорошие вибрации» и «Алиенист». Постапокалиптическая драма основана на одноименном романе Эмили Сент-Джон Мандел и рассказывает о нескольких людях, выживших в эпидемии смертельного вируса, уничтожившего основную часть человечества. Теперь героям предстоит воссоздать цивилизацию, пытаясь не утратить лучшее в себе. Актер исполнит роль разочарованного в себе офисного клерка, которому приходится открыть в себе героя из-за происходящих вокруг трагических событий.

JasonParis HBO

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, ранее в актерскую команду также вошли Маккензи Дэвис, известная по «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», «Черное зеркало» и «Остановись и гори», и Химеш Патель, снявшийся в «Вчера».

В качестве шоураннера выступил Патрик Сомервилль, подаривший миру сериалы «24 часа: Проживи еще один день», «Оставленные» и «Маньяк». Команду режиссеров возглавил Хиро Мурай, участвовавший в создании картин «Атланта», «Легион» и «Снегопад».