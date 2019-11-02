Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Известная певица Рианна приняла участие в создании новой ювелирной коллекции Fenty, вдохновленной африканскими женщинами. Об этом сообщает Vogue Russia.

Instagram.com/badgalriri Рианна

Авторы переосмыслили камеи, украсив их профилями африканских женщин. Также были представлены кольца, серьги, подвески и броши из позолоченной латуни, обрамленные жемчугом и кристаллами Swarovski, символизирующие творчество и смелость.

Моделями для рекламной кампании стали темнокожие женщины, а фотографом выступил Рут Оссаи. Стоимость ювелирных изделий начинается от 340 долларов.