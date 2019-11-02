Купертино, США, 2 ноября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Дикинсон». Биографическая драма повествует о взрослении и жизни известной американской поэтессы Эмили Дикинсон.

Эмили Дикинсон

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Хейли Стайнфелд, известная по «Железная хватка», «Хоть раз в жизни», «Ромео и Джульетта», «Бамблби» и «Между двумя папоротниками», Анна Барышников, знакомая зрителям по картинам «Манчестер у моря», «Тайны Лауры», «Голубая кровь» и «Такса», Андриан Энскоу, снявшийся в «Оранжевый — хит сезона» и «Девчонки», Элла Хант, сыгравшая в «Отверженные», «Молодой Морс» и «Предания», и Тоби Хасс.

В качестве шоураннера выступила Алена Смит, подарившая миру сериалы «Любовники» и «Служба новостей». Команду исполнительных продюсеров возглавили Алекс Голдстоун, участвовавший в создании картин «Взрослый мир» и «Добро пожаловать в джунгли». Режиссерами стали Дэвид Гордон Грин, Стейси Пассон и Сайлэс Ховард.