Киев, 2 ноября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. К бывшему президенту Украины Петру Порошенко очень негативно относятся 36,7% киевлян. Об этом свидетельствуют данный социологического опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии 29 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

16,3% опрошенных жителей столицы Украины также ответили, что относятся к Петру Порошенко скорее негативно, 20,9% заявили о нейтральном отношении к бывшему главе государства. Скорее позитивно относятся к Порошенко 14,6%, очень положительно оценивают личность бывшего верховного главнокомандующего Украины 10,5% опрошенных.

25,4% опрошенных жителей Киева очень негативно относятся к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Скорее негативно — 22,8% опрошенных, нейтрально к Тимошенко относятся 28,4% опрошенных. Скорее позитивно и очень позитивно оценивают лидера «Батькивщины» 14,9% и 7,6%.

Третье место в антирейтинге политических деятелей Украины занимает руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан. Очень негативно к Богдану относятся 17,3% опрошенных жителей столицы Украины. Скорее негативно к Богдану относятся 13,4% опрошенных, нейтрально — 30,8%, скорее позитивно — 9,1% киевлян, очень позитивно — 2,6% респондентов.

Опрос проводился среди жителей города Киева в период с 11 по 22 октября путем телефонных интервью. Возраст респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не выше 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% — для показателей близких к 25 или 75%, 2,3% — для показателей близких к 12 или 88%, 1,6% — для показателей близких к 5 или 95%.

ИА REGNUM напоминает, менее 50% жителей считают, что на Украине дела идут в верном направлении.

Менее 50% киевлян считают, что дела на Украине идут в верном направлении