Бишкек, 2 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Сумма на обслуживание государственного долга Киргизии в 2023—2024 годах может достигнуть 38 млрд сомов ($544 млн). Об этом 2 ноября заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями ведущих СМИ республики, сообщает издание «АКИPress».

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что за последние пять лет правительство республики взяло много кредитов. «Мы привлекаем кредиты и гранты. Это надо продолжить, так как это хорошо для экономики. По госдолгу лично я сам контролирую», — сказал Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня 2019 года государственный долг Киргизии составил $4,472 млрд, в том числе $3,793 — внешний долг и $679,3 млн — внутренний долг. На обслуживание долга за полгода выделено $210 млн.