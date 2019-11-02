Хмельницкий, Украина, 2 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на Украине. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Авария произошла около 11:00 (12:00 мск) в селе Должок Каменец-Подольского района. По предварительной информации, ДТП произошло из-за заклинившего колеса.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель автобуса. Пострадавшие были госпитализированы в Каменец-Подольскую районную больницу. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза. В полиции отметили, что окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после окончания расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием рейсового автобуса «Киев — Варшава» в Ровенской области на Украине. На месте ДТП погиб один из водителей, пострадали три пассажира.