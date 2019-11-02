Москва, 2 ноября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло изменения в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания и установило суточную норму потребления соли. Соответствующее распоряжение было подписано министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, сообщил на своем телеграм-канале её заместитель Олег Салагай.

Иван Шилов ИА REGNUM Армянская соль

Он рассказал, что теперь рекомендованная суточная норма потребления соли приведена в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Известно, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Салагай отметил, что в России обычно употребляют в полтора-два раза больше этой нормы. Это увеличивает риск повышения артериального давления, что, в свою очередь, может довести до сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта.

Также замминистра напомнил, что речь тут идет об общем количестве потребляемой соли, а не только о той, которая используется для досаливания пищи.