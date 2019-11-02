Мадрид, 2 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан рассказал о том, как он отбирает игроков команды на матче. Его слова на эту тему 2 ноября приводит издание Marca.

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«Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три дня мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех», — рассказал главный тренер «Реала».

Также он отметил, что данное обстоятельство его беспокоит больше всего и он старается выбирать лучших, хотя и может менять свои решения.

Кроме этого, Зидан особо подчеркнул, что ему не нравится, когда говорят, что у его команды есть составы А и В.

«Это неправда», — заявил Зинедин Зидан.

Отметим, матч двенадцатого тура испанской Примеры между командами «Реал» и БЕтис» состоится позднее 2 ноября и начнется в 23:00 мск.