Киев, 2 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. На Украине в наличии имеются 6 млн 800 тыс. доз вакцин от дифтерии, но привиты до 60% взрослых и младенцев до года. Об этом 1 ноября сообщили на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства. Таблетки. Украина

Участники брифинга отметили, что в предыдущие годы на Украине уровень вакцинации был еще ниже. Так, отмечено, что в 2015 году были привиты 21% населения Украины, а в 2016 — 26%. Этими показателями объяснили распространение заболеваемости дифтерией.

На протяжении 10 месяцев текущего года на Украине был зафиксирован 21 случай заболевания дифтерией. 19 человек из этих 21 заболели дифтерией в октябре. На брифинге отметили, что вспышка дифтерии возникает в странах, где отмечен низкий охват иммунизацией.

ИА REGNUM напоминает, ранее украинский врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что студенты Ужгородского университета из Индии могли заразиться дифтерией на Украине. Врач пояснял это низким охватом вакцинацией (более 50% взрослого населения) на Украине.

Приехавшие из Индии студенты могли заразиться дифтерией на Украине — врач