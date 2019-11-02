Батуми, Грузия, 2 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Российская женская сборная по шахматам стала победительницей командного чемпионата Европы, проходившего в Батуми.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В заключительном туре российские шахматистки обыграли турецкую шахматную сборную со счетом 3,5:0,5, что сделало их недосягаемыми для ближайших преследователей — сборной Грузии.

В итоговой турнирной таблице женская сборная России набрала 16 очков, сборная Грузии 15 очков — что стало вторым результатом. Третье место у команды Азербайджана, набравшие в итоге 14 очков.

Отметим, это третья подряд победа женской сборной России по шахматам на командном чемпионате Европы и шестая в новейшей истории страны.