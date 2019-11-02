Дефицит бюджета Узбекистана превысил плановый показатель на 62%
Ташкент, 2 ноября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. По итогам первых девяти месяцев 2019 года дефицит бюджета Узбекистана превысил прогнозные показатели на 62% и составил 7,3 трлн сумов ($773 млн). Об этом заявил депутат Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) республики Кодир Жураев, сообщает 2 ноября издание Kun.uz.
Он обратил внимание, что реальный дефицит бюджета значительно превышает установленное значение и обратился к членам правительства с просьбой разъяснить ситуацию.
Заместитель министра финансов Шохрух Шорахметов отметил, что правительство принимает меры для снижения дефицита. В частности, средства поступают за счет кредитов, краткосрочных облигаций и приватизации госимущества.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году минфин Узбекистана запланировал дефицит бюджета республики в размере 2,64 трлн сумов ($280 млн).
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