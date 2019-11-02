Токио, 2 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Известный японский режиссёр анимационных фильмов в жанре аниме Макото Синкай заявил в интервью, что его новый фильм «Дитя погоды» отчасти посвящён проблеме экологии и изменению климата. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Цитата из аниме «Дитя погоды». реж. Макото Синкай. 2019. Япония Непредсказуемая погода

Макото Синкай заявил, что ранее смена времён года в Японии завораживала своей красотой, каждый мог созерцать перемены в природе. Сейчас же, по мнению режиссера, смена времён года больше напоминает катастрофу, поэтому и художникам приходится говорить не о поэтической красоте окружающей среды, а о проблемах экологии.

Напомним, что прошлая картина Макото Синкая «Твоё имя» стала самым кассовым аниме за всю историю, завоевав поклонников в том числе и в России. Новый фильм японского режиссера вышел в широкий прокат в России 31 октября.