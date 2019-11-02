Киев, 2 ноября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Из-за долгов компании-посредника порядка 40 домов в столице Украины могут остаться без тепла. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

В КГГА сообщают, что речь идет о компании «Водоканал-сервис», которая должна более 16 млн. гривен «Киевтеплоэнерго». «Учитывая, что «Киевтеплоэнерго» должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является «Водоканал-Сервис», — говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что для того, чтоб решить вопрос с предоставлением услуг конечному потребителю, коммерческая компания должна либо погасить долг, либо заключить договор о реструктуризации долга. В случае невыполнения «Водоканал-Сервисом» данных условий, объединению совладельцев многоквартирного дома, а также жилищно-строительным кооперативам предлагают напрямую заключать договора с «Киевтеплоэнерго».

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться позже из-за долгов регионов перед компанией «Нафтогаз».

Премьер-министр Украины заявил о задержке отопительного сезона