Бишкек, 2 ноября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал наказать своих родственников за вмешательство в государственные дела при условии предоставления фактов такого вмешательства. Об этом глава государства заявил 2 ноября на встрече с руководителями ведущих СМИ республики, сообщает издание 24.kg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Киргизского лидера спросили, как он относится к информации СМИ о вмешательстве его родственников в государственные дела и клановому правлению в республике. Президент отметил, что этот вопрос поднимается регулярно, но факты не предоставляются.

«Я понимаю такие опасения народа. Такого больше не будет, — сказал Жээнбеков. — Дайте факты. И если они подтвердятся, я накажу брата, родственника».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями СМИ заявил, что не планирует инициировать процесс внесения изменений в Конституцию для расширения своих полномочий.

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