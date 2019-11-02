Штат Джамму и Кашмир, Индия, 2 ноября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Власти Индии вышлют из мятежного штата Джамму и Кашмир порядка 100 рабочих-мигрантов, об этом 2 ноября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Причиной подобного решения стало беспокойство о жизни и здоровье мигрантов, которым могут угрожать местные сепаратисты.

Как отмечают местные чиновники, угрозе подвергаются жители штата Джамму и Кашмир, приехавшие сюда на заработки из других регионов страны.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные бандиты ворвались в один из домов на юге Кашмира, вывели из него шесть человек и расстреляли. Одному удалось выжить, он и рассказал о произошедшем.