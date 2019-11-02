Бангкок, 2 ноября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла. Об этом глава малазийского правительства заявил сегодня, 2 ноября, на бизнес-форуме в Бангкоке, который проходит в рамках саммита лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита.

Махатхир Мохамад

Мохамад прямо заявил, если страны ЕС снижают или ограничивают малазийский импорт, то Малайзия предпримет такие же меры и не будет покупать евросоюзные товары.

«Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши», — сказал премьер-министр Малайзии.

Стоит отметить, что Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. Если страны ЕС откажутся от закупок пальмового масла, это больно ударит по экономикам Малайзии и Индонезии.