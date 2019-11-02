Киев, 2 ноября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Украинский политолог Виктор Небоженко сегодня, 2 ноября, размышляет о положении дел в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», напоминая, что согласно многочисленным обещаниям новых властей страны, данная политическая сила должна была стать «мощным политическим авангардом в реформации Украины».

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В октябре окружение Зеленского планировало провести первый, учредительный съезд своей партии «нового типа», способную стать надежным политическим помощником украинскому президенту в проведении реформ и борьбе с коррупцией, напоминает Небоженко, цитирует корреспондент ИА REGNUM.Соответственно, он задается вопросом, куда же делась партия «Слуга народа».

Вместо этого, констатирует эксперт, в настоящий момент «огромное рыхлое и однопартийное большинство Верховной рады» сотрясают шумные коррупционные и сексуальные скандалы, а также многочисленные внутренние интриги. При этом офис президента Украины так и не стал центром политической жизни страны и пока не смог запустить работу кабинета министров Украины в направлении реформ.

«Зеленскому надо спешить, ибо полгода без собственной партии, которая должна была стать надежным посредником между властью и народом или арбитром реформ, проводимыми президентом, доказывает, что новая власть наивно верит в бесконечную стабильность высоких рейтингов президента. И в тоже время офис президента все больше привыкает опираться в своей работе лишь на пропагандистский и репрессивный аппарат или на лояльную, запуганною бюрократию. Никто уже не спешит ни уничтожить, созданную в годы правления Порошенко пирамиду элитной коррупции, ни продвигать реформы. Ведь пользоваться коррупционными наследием и схемами Порошенко выгодно, приятно и легко, а проводить реформы неприятно, трудно и опасно», — комментирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что еще в сентябре во фракции «Слуга народа» заявляли, что партия «Слуга народа» на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии и решить ряд важных вопросов, в том числе усовершенствование партийного устава. Нынешним главой «Слуги народа» является спикер рады Дмитрий Разумков, который хочет покинуть партийный пост из-за конфликта полномочий.