Нью-Дели, 2 ноября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию в индийском Кашмире неустойчивой, об этом 1 ноября сообщает индийское издание The Hindu.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Глава немецкого правительства подчеркнула, что комендантский час в регионе не может продолжаться долго. Обстановка здесь, считает Меркель, не самая лучшая.

«Ситуация для жителей региона не очень хорошая, неустойчивая. Это должно обязательно измениться», — подчеркнул Меркель во время пресс-конференции во время своего визита в Индию.

Напомним, канцлер Германии находится с трехдневным визитом в Индию, целью посещения страны не является обсуждение проблем штата Джамму и Кашмир. Стороны в основном ведут дискуссии по поводу экономического сотрудничества.