Башкирия, 23 марта, 2007, 17:59 — ИА Регнум. Сегодня, 23 марта в Башкирии подписано Соглашения о взаимном сотрудничестве между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ОСТ груп". Компания обязуется в течение пяти лет привлекать и направлять на реализацию инвестиционных проектов в Башкирии иностранный капитал, а также осуществлять инвестиции за счет собственных средств. Ориентировочный суммарный объем инвестиций составит 25 млрд. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в строительстве торгово-развлекательных комплексов, индустриально-логистических парков, технопарков и жилых микрорайонов на территории Башкирии.