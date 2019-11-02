Москва, 2 ноября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Kremlin.ru Сергей Левченко

«Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года», — говорится в письме, с которым ознакомился РБК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно заявлял о распространяемой федеральными СМИ лжи в отношении Левченко. Лидер коммунистов также указывал на то, что Иркутская область — единственный регион в стране, который за четыре года удвоил свой бюджет, где сумели поставить на учет «черных лесорубов» и заставили олигархов платить налоги. За это, полагает Зюганов, Левченко и подвергается нападкам.

Срок полномочий Левченко истекает в 2020 году.