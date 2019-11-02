Луганск, 2 ноября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. С начала года украинские боевики совершили 1,5 тысячи преступлений в так называемой зоне операции объединенных сил (ООС), заявил 1 ноября официальной представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге в Луганском информационном центре.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Осадчий подчеркнул, ссылаясь на информатора в военной службе правопорядка ВСУ, что зафиксировано 1,5 тыс. преступлений, совершенных боевиками с начала года в так называемой зоне ООС, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Представитель НМ ЛНР подчеркнул, что рост числа преступлений связан с употреблением украинскими боевиками наркотиков и алкоголя.

ИА REGNUM напоминает, ранее представитель Народной милиции ДНР сообщал, что в результате перестрелки между ВСУ и представителями националистических вооруженных формирований погибли два человека. Отметим также, ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин сообщал о гибели трех бойцов ВСУ от передозировки наркотиками.

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