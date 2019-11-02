Лас-Вегас, США, 2 ноября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.

Twitter.com/KrusherKovalev Сергей Ковалёв

Российский боксер смог уложиться в положенный лимит только с четвертой попытки, так как при первом взвешивании весы показали у него перевес в 120 граммов. В итоге Ковалеву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в положенные для данной весовой категории 79,37 кг.

Мексиканец же подобных проблем не испытал, весы сразу показали у него вес в 78,9 кг.

Отметим, на счету Сергея Ковалева 55 поединков в качестве профессионала, в 52 из которых он одержал победу, в одном — проиграл и ещё два окончил вничью. На счету Альвареса 38 боев с 34 победами, одним поражением и 3 ничейными результатами.